امتثالا لقرار الدبيبة: «الردع» يسحب عناصره ومكتبه من مطار معيتيقة وميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سحب عناصره ومكتبه بمطار معيتيقة الدولي و ميناء طرابلس البحري، اعتبارا من اليوم الخميس.

وذكر الجهاز في إدراج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قراره جاء «امتثالا لتنفيذ قرار حكومة الدبيبة بشأن تنظيم عمل المنافذ البحرية والجوية، و«تسمية الأجهزة الأمنية المعنية بعمل المنافذ».

قرار الدبيبة بشأن المنافذ البحرية والجوية

وألغى القرار الصادر عن حكومة الدبيبة في 15 يناير الماضي كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأية جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ. فيما شملت الجهات المسموح لها بالتواجد في المنافذ كلا من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك.

كما ضمت قائمة الجهات المعنية بقرار الدبيبة، جهازي الأمن الداخلي والمخابرات، وإدارات الاستخبارات والمراسم والشرطة العسكرية، وهيئة السلامة الوطنية وإدارة المراسم العامة. ويتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة، والمهام المسندة إليها من خلال التصاريح الأمنية المخول بها.