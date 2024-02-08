بالصور: الحداد يشارك في افتتاح معرض الدفاع العالمي بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الفريق أول ركن محمد الحداد في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان المركز الإعلامي لرئاسة الأركان.

وأشاد الحداد، بمستوى الترتيب والتنظيم المميّز والجهود التي بذلت لإقامة معرض الدفاع والذي شاركت فيه أكثر من 750 شركة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن.

جولة للحداد في معرض الدفاع العالمي

حضر الحفل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فياض الرويلي، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، وعدد من وزراء الدفاع ورؤساء الوفود من 45 دولة.

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أجرى الحداد والوفد المرافق له، جولة داخل أقسام المعرض، الذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، للاطلاع على التقنيات والأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة، كما شهد استعراضا جويا مميزا للطيران بمشاركة عدة دول.

يشار إلى أن معرض الدفاع العالمي هو منصة لصناعة الدفاع والأمن في العالم، تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، ويتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن؟

الحداد في جولة بمعرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية في الرياض، 8 فبراير 2024. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الدبيبة)

الحداد في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية في الرياض، 8 فبراير 2024. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الدبيبة)

الحداد في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية في الرياض، 8 فبراير 2024. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الدبيبة)

الحداد في معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية في الرياض، 8 فبراير 2024. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الدبيبة)

من فعاليات معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية في الرياض، 8 فبراير 2024. (رئاسة الأركان التابعة لحكومة الدبيبة)