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الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 03:11 مساء
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
الكوني في الندوة العلمية المؤسساتية للتعريف بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح بالعاصمة طرابلس، 8 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)
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حث نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، على «ضرورة الاستمرار في معركة التوعية والإرشاد لتعم أرجاء البلاد خلال هذه المرحلة لحماية ديننا الإسلامي الذي تتجاذبه الأفكار وتؤثر فيه بشكل سلبي»، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي «لكل الجهود التي تساهم لغرس الفضيلة في نفوس أبنائنا للمحافظة على تعاليم ديننا السمحاء».

وافتتح الكوني الندوة العلمية المؤسساتية للتعريف بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح التي نظمتها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس.

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وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي إن أبناء الوطن أصبحوا ضحية عبر صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة استخدامها بطريقة سلبية، الأمر الذي يتطلب العمل لاستغلال هذه الصفحات والمواقع الإلكترونية الاستغلال الأمثل من خلال التوعية والإرشاد».

الصراعات فككت أيديولوجية المجتمع الليبي
وأشار الكوني إلى «الصراعات التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية ونتج عنها ضعف المؤسسات، وتفكك أيديولوجية المجتمع الليبي»، وتابع «سيجرى غرس القيم والأخلاق، بنشر الفضيلة ومكافحة الرذيلة بجهود الخيرين من أبناء الوطن».

ونوه بأن «التوصيات التي ستخرج بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستسهم بشكل مباشر في مكافحة دعاة التنصير والرذيلة ومحاربة الظلام الفكري العقائدي».

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