حالة الطقس في ليبيا (الخميس 8 فبراير 2024)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار استقرار الأجواء على أغلب المناطق اليوم وغدًا، مع نشاط للرياح يوم السبت خاصة على مناطق الشمال.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية وتتكاثر السحب بداية من مساء غد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة يوم السبت على بعض المناطق.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت وتكون مثيرة للأتربة خاصة على الدواخل.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدًا.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض المناطق الساحلية.
- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط يوم السبت.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة وتنشط يوم السبت على غدامس والحمادة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.
الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
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