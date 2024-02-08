حالة الطقس في ليبيا (الخميس 8 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار استقرار الأجواء على أغلب المناطق اليوم وغدًا، مع نشاط للرياح يوم السبت خاصة على مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية وتتكاثر السحب بداية من مساء غد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة يوم السبت على بعض المناطق.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت وتكون مثيرة للأتربة خاصة على الدواخل.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدًا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض المناطق الساحلية.

- الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط يوم السبت.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة وتنشط يوم السبت على غدامس والحمادة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.