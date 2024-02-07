تدعم التبادل الاقتصادي والعمالة: وفد تونسي في بنغازي لتسريع فتح القنصلية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وفد دبلوماسي تونسي برئاسة المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سيف الله بن محمد، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي، وذلك لتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة فتح القنصلية العامة في بنغازي.

واستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، الوفد التونسي بمقر ديوان الوزارة في بنغازي، في زيارة تستمر عدة أيام.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الحويج ناقش مع الوفد التونسي سبل «تعزيز العلاقات الثنائية والتسريع في إجراءات افتتاح القنصلية التونسية ببنغازي والمتوقع أن تكون في شهر مارس المقبل».

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وأضاف أن الحويج هنأ الوفد التونسي على هذه الخطوات والتي اعتبر أن «من شأنها تحريك عجلة التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وأن تسهم في حركة العمالة التونسية إلى بلادنا».

واستقبل الوفد التونسي الذي وصل بنغازي في وقت سابق أمس الثلاثاء مدير إدارة المراسم العامة ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب. ويزور الوفد التونسي مدينة بنغازي لعدة أيام.

لقاء عبدالهادي الحويج مع الوفد التونسي في بنغازي، الأربعاء 7 فبراير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع الوفد التونسي في بنغازي، الأربعاء 7 فبراير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع الوفد التونسي في بنغازي، الأربعاء 7 فبراير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

لقاء عبدالهادي الحويج مع الوفد التونسي في بنغازي، الأربعاء 7 فبراير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)