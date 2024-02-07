ترحيل 314 مهاجرا من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، اليوم الأربعاء، ترحيل 314 مهاجرا غير شرعيين مصريين.

ونقل أفراد الفرع المهاجرين من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى منفذ امساعد البري بالتعاون مع قوات «القيادة العامة» تمهيدا لترحيلهم إلى بلدهم، حسب بيان الفرع على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ترحيل 54 مهاجرا إلى طرابلس

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الفرع ترحيل 54 مهاجرا من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى رئاسة الجهاز في طرابلس تمهيدا لمغادرتهم إلى بلادهم.

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ويحمل المهاجرون جنسيات نيجيريا والنيجر وإرتريا والجزائر واليمن وتونس وغانا ومالي وإثيوبيا وسورية والصومال وكينيا وساحل العاج والمغرب.