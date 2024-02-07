ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد سعر الدولار إلى 6.48 دينار من 6.43 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما زاد سعر اليورو إلى 6.98 دينار من 6.91 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 7.98 دينار من 7.90 دينار أمس.

بينما لم يتغير سعر صرف الليرة التركية عن 0.20 دينار، ارتفع الدينار التونسي إلى 2.05 دينار ليبي مقابل دينارين أمس، وتراجع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 304 دنانير مقابل 310 دنانير أمس.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، انخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.07 دينار أمس، واستقر اليورو عند 5.20 دينار.

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وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.