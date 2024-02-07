«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر عدا على ساحل شحات حيث سيصل إلى 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح جنوبية غربية بوجه عام تتحول تدريجيا إلى متغيرة الاتجاه على ساحل سرت سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.00 متر

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.