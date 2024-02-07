السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.83 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

بينما زاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.07 دينار أمس، واستقر اليورو عند 5.20 دينار.

أسعار بعض العملات الدولية

وفي حين بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.27 دينار ليبي، سجل الفرنك السويسري 5.56 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.