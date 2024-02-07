حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 7 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء معتدلة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا من مساء يوم الجمعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية غربية فغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.