هيئة البحث عن المفقودين: استخراج 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج فرق إدارة البحث عن الرفات 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة.

وخضعت الجثث المستخرجة للكشف في الطب الشرعي، وجرى أخذ عينات من 120 جثة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية التعرف على هوياتها، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

إعادة تكفين ودفن 120 جثة مجهولة

وقال رئيس الهيئة كمال أبوبكر إن فريق مختص قام بتكفين وإعادة دفن 120 جثة مجهولة الهوية بمقبرة الفتائح، بعد استيفاء جميع الجوانب الشرعية والقانونية.

- انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان

وتابع: «نعمل جاهدين لتحديد هويات جميع الجثث التي جرى استخراجها، وإعادة دفنها بكرامة، ونأمل أن تساعد هذه الجهود في إغلاق ملف المفقودين في درنة».

فريق هيئة البحث عن المفقودين خلال استخراج جثث مجهولة من مقبرة مرتوبة بدرنة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)