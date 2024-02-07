  • Alwasat News
Atwasat

هيئة البحث عن المفقودين: استخراج 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 09:00 صباحا
هيئة البحث عن المفقودين: استخراج 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة في درنة
فريق هيئة البحث عن المفقودين خلال استخراج جثث مجهولة من مقبرة مرتوبة بدرنة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
WTV_Frequency

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استخراج فرق إدارة البحث عن الرفات 143 جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة.

وخضعت الجثث المستخرجة للكشف في الطب الشرعي، وجرى أخذ عينات من 120 جثة، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية التعرف على هوياتها، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

إعادة تكفين ودفن 120 جثة مجهولة
وقال رئيس الهيئة كمال أبوبكر إن فريق مختص قام بتكفين وإعادة دفن 120 جثة مجهولة الهوية بمقبرة الفتائح، بعد استيفاء جميع الجوانب الشرعية والقانونية.

انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان

وتابع: «نعمل جاهدين لتحديد هويات جميع الجثث التي جرى استخراجها، وإعادة دفنها بكرامة، ونأمل أن تساعد هذه الجهود في إغلاق ملف المفقودين في درنة».

فريق هيئة البحث عن المفقودين خلال استخراج جثث مجهولة من مقبرة مرتوبة بدرنة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
فريق هيئة البحث عن المفقودين خلال استخراج جثث مجهولة من مقبرة مرتوبة بدرنة. (صفحة الهيئة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» يفتح 208 اعتمادات مستندية خلال أسبوع
«المركزي» يفتح 208 اعتمادات مستندية خلال أسبوع
الملحق العسكري الأميركي لخيري التميمي: ندعم التوحيد العسكري في ليبيا
الملحق العسكري الأميركي لخيري التميمي: ندعم التوحيد العسكري في ...
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
فرنسا تجدد الاستعداد لدعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
فرنسا تجدد الاستعداد لدعم المفوضية العليا للانتخابات في ......
امتثالا لقرار الدبيبة: «الردع» يسحب عناصره ومكتبه من مطار معيتيقة وميناء طرابلس
امتثالا لقرار الدبيبة: «الردع» يسحب عناصره ومكتبه من مطار ......
بالصور: الحداد يشارك في افتتاح معرض الدفاع العالمي بالسعودية
بالصور: الحداد يشارك في افتتاح معرض الدفاع العالمي بالسعودية...
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي ......
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية...
المزيد