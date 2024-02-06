شاهد في «هذا المساء»: هل تقطع القاهرة وأنقرة «مسار باريس» في ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء، تطورات العملية السياسية الليبية، في ظل الاهتمام التركي المتزايد بالملف، مع الإشارة إلى التوافق مع مصر في هذا الشأن، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى سحب البساط من مسار برلين.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان سيزور ليبيا الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية خلال الزيارة، بالإضافة إلى التطورات في ليبيا والمنطقة،

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وأمس الإثنين توقع فيدان «تداعيات إيجابية مهمة لتطبيع العلاقات مع مصر خاصة على السياسات في ليبيا»، مشددًا على أهمية تعاون البلدين في أفريقيا أيضًا، خاصة في ليبيا، وأهمية تحقيق تعاون جاد بين تركيا ومصر فيما يتعلق بأمن البحر الأبيض المتوسط.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: أستاذ العلوم السياسية وسام عبدالكبير، والكاتب السياسي إسلام الحاجي، ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف أبوالهول.

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