شاهد في «هنا ليبيا»: شجرتان آخر ما تبقى في دارنس بعد الفيضان

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الثلاثاء، الضوء على سر بقاء شجرتين في موقع نادي دارنس بعد الفيضان الذي ضرب مدينة درنة قبل أربعة شهور.

النادي الذي تأسس العام 1958 انهار مع طوفان درنة، وبقيت شجرتان عمرهما أطول من عمر النادي، وهما من نوعية أشجار البلوط، لتكونا انطلاقة جديدة للنادي بعد الإعمار.

الإعلان عن البدء في توزيع علاج الأورام

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح البدء في توزيع علاج الأورام بدءًا من غدٍ الأربعاء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركات الموردة للأدوية لتوفيرها للمرضى بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي.

كما وجه أبوجناح بتشكيل لجنة لحصر مرضى الأورام الليبيين الذين يتلقون العلاج في تونس، وتقديم الخدمات العلاجية لهم داخل ليبيا.

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