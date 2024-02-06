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حل عاجل: تنفيذ شبكة صرف أفقي للمياه الجوفية لخفض المنسوب في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 فبراير 2024, 07:32 مساء
حل عاجل: تنفيذ شبكة صرف أفقي للمياه الجوفية لخفض المنسوب في زليتن
اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
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كشف رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، مشروعًا موقتًا لتنفيذ حل عاجل لمعالجة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن، وذلك خلال اجتماع عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

وعقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن بحضور عميد البلدية، ووزير البيئة، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، واللجنة الفنية المكلفة من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس شركة المياه والصرف الصحي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

حفر 31 بئرًا استكشافية في زليتن
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة الأوضاع في زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من محلاتها، والوقوف على الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن.

وقدم عجاج خلال الاجتماع موقفًا حول نتائج زيارة المكتب الاستشاري «DAR Plus» الإنجليزي المكلف من الجهاز لدراسة هذه الحالة، مؤكدًا «استكمال مجال العمل النهائي، والبدء في الأعمال المساحية والاختبارات الجيوتقنية من خلال حفر 31 بئرًا استكشافية ستُسهم في إعداد المخطط العام لتنفيذ المشروع الذي سينجز في غضون 6 أسابيع».

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وأضاف رئيس اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي أن «المكتب الاستشاري الإنجليزي راجع واعتمد المشروع الموقت لتنفيذ شبكة النزوح الأفقي للمياه الجوفية لكونه حلًا آنيًا»، منوهًا بأنه «سيبدأ فتح المسارات وتنفيذ المشروع مباشرة للإسهام في خفض منسوب المياه، وسيستغرق تنفيذه 20 يومًا».

وقدم التومي خلال الاجتماع موقفًا حول الجهود الحكومية المبذولة داخل البلدية سواء أكانت في الجانب البيئي أم الصحي، إلى جانب صرف بدل الإيجار للعائلات المتضررة، وحصر الأضرار بالمساكن في بلدية زليتن.

100 فريق طوارئ لمتابعة الأوضاع الصحية في زليتن
من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، أن المركز كلف 100 فريق طوارئ داخل البلدية لمتابعة الأوضاع الصحية في جميع جوانبها، إلى جانب توفير المبيدات العضوية بمعدل 48 ساعة للمساهمة في تحسين الأوضاع الصحية، بالإضافة إلى رفع جاهزية المراكز الصحية بالمحلات المتضررة، وفق منصة «حكومتنا».

وأكد رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أن الجهاز لم يقطع المياه عن زليتن، ويواصل التنسيق مع اللجنة الفنية العليا في أي إجراءات تخص تزويد المدينة بالمياه، لافتًا إلى «أنه لا يُسمح بأي إجراءات فنية غير ذلك».

توجيهات الدبيبة الجديدة بشأن الوضع في زليتن
ووجه الدبيبة من جهته «الجميع بضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع الأزمة في جميع جوانبها، وعدم العمل بشكل فردي أو بطريقة غير علمية أو مهنية»، مشيدًا بجهود مؤسسة النفط وشركة المياه والصرف الصحي وشركتي الخدمات العامة طرابلس ومصراتة وغيرها من الجهات، مشددًا على ضرورة أن يكون عملها تحت اللجنة المركزية المشكّلة من مجلس الوزراء.

وطمأن الدبيبة خلال الاجتماع أهالي زليتن أن الحكومة ومؤسساتها كافة لن تدخر جهدًا حتى تعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع، مؤكدًا ضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.

اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة الأوضاع في زليتن، الثلاثاء 6 فبراير 2024. (حكومتنا)
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