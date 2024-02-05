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«الصحة» تقدم جهاز أشعة لمستشفى تاورغاء العام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 فبراير 2024, 01:05 مساء
«الصحة» تقدم جهاز أشعة لمستشفى تاورغاء العام
غرفة الأشعة في مستشفى تاورغاء العام، 5 فبراير 2024. (وزارة الصحة)
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أمد قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مستشفى تاورغاء العام بجهاز تصوير بالأشعة السينية «x-Ray».

واستؤنفت خدمات التصوير بالأشعة داخل المستشفى بعد انقطاع دام سنوات، وذلك عقب استكمال أعمال ترصيص غرفة الأشعة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه أقسام الأشعة بالمرافق الصحية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات التشخيصية، وخفض المدة اللازمة للحصول على الخدمات وتجويدها، وفق البيان.

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