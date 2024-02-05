قفزة للدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العملات الدولية المتداولة في السوق الموازية أمام الدينار بشكل ملحوظ، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وقفز سعر الدولار إلى 6.14 دينار مقابل 5.99 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وزاد سعر اليورو إلى 6.60 دينار مقابل 6.48 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 7.63 دينار مقابل 7.50 دينار أمس.

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية عن 0.20 دينار، والدينار التونسي عن 1.91 دينار ليبي. بينما صعد سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 290 دينارا مقارنة بـ280 دينارا أمس.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

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وبلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.26 دينار ليبي، سجل الفرنك السويسري 5.57 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.