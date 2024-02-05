«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح جنوبية غربية وتكون شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى مصراتة تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون هادئا على ساحل زوارة.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.