السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

وفي حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار.

أسعار بعض العملات الدولية

وبينما بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.26 دينار ليبي، سجل الفرنك السويسري 5.57 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار ليبي.