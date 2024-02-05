حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 5 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية وتميل للدفء منتصف النهار خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تتحول الأربعاء إلى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتميل للدفء منتصف النهار خلال اليومين المقبلين.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.