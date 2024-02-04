شاهد في «اقتصاد بلس»: استيراد الديزل الروسي والإيرادات النفطية في يناير 2024

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (wtv)، مساء اليوم الأحد، عديد الملفات الاقتصادية، في مقدمتها احتلال ليبيا للمرتبة الثالثة كأكبر مشترٍ لوقود الديزل من روسيا في العالم خلال العام 2023، بالإضافة إلى تحصيل 1.4 مليار دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير الماضي.

وأعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في وقت سابق اليوم الأحد، تحصيل مليار و470 مليون دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير 2024. وقالت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بالوزارة في نشرتها الشهرية، إن هذه المبالغ محصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس، وتوتال إنيرجز)، بما يتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام خلال هذا الشهر.

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وتصدَّرت ليبيا قائمة كبار مشتري الديزل الروسي خلال العام 2023 وفق أحدث البيانات لتحل في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا. وكشفت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، الخميس الماضي، بحسب رسم بياني استند لبيانات شركة «كليبر» المعنية بأبحاث الطاقة أن ليبيا جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة، إذ بلغت مشترياتها من الديزل الروسي في نهاية 2023 قرابة 1.5 مليون برميل في الشهر، ومن ثم غانا بمشتريات دون مستوى 1.5 مليون برميل في الشهر.