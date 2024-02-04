«النقل البحري» تؤكد استمرار الإخفاء القسري لـ«التواتي» وتهدد باعتصام مفتوح

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الأحد، أن مديرها التنفيذي خالد التواتي «لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري، ودون سند قانوني وراء هذا العمل» الذي وصفته بـ«الإجرامي» رغم مرور 5 أيام على خطفه وإخفائه من أمام منزله يوم الأربعاء الماضي عقب حضوره اجتماع مجلس الإدارة الأول للعام 2024.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إن التواتي لا يزال مصيره «مجهولًا حتى هذه اللحظة، رغم المراسلات العديدة والمتكررة لمكتب النائب العام وكذلك رئاسة الحكومة من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص».

واعتبرت أن الحادث «يضع الحكومة وكل المؤسسات الأمنية التابعة لها موضع المتفرج دون أن يكون لها أي دور يذكر في حماية أمن المؤسسات والمواطنين على حد سواء».

الجهات المسؤولة عن خطف التواتي

وحمَّلت الشركة «الخاطفين وجميع الجهات ذات العلاقة المسؤولية التامة عن حياته الشخصية وأي ضرر يقع على أعمال الشركة داخليًا أوخارجيًا سواء المتعلقة بأعمال النقل واللوجستيات البحرية كالشحن والتشغيل التجاري والتأمين والعمليات الأخرى اليومية من أجل إنجاز ما تقوم به الشركة كناقل وطني للنفط الخام وكذلك المحروقات داخل ليبيا وخارجها».

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ونوهت بأن العاملين بالشركة «لا يزالون لا يستطعيون ممارسة أعمالهم بالشركة بسبب ما حدث وما تأكد عنه من سوء للأوضاع الأمنية بصفة عامة من استهداف واضح لعرقلة مسيرة عمل المؤسسات الوطنية مثل الشركة الوطنية العامة للنقل البحري».

وأضافت أنها «لم تجد أي تجاوب إيجابي سواءً اعتباريًا أو مهنيًا من جميع مكونات الدولة الحكومية والأمنية، يؤكد اهتمامها بحماية مؤسسات الدولة وسلامة المواطن الليبي، على الرغم من تواصلها مع الجهات الاعتبارية بالدولة الليبية وإعلامها بحادثة الهجوم المسلح والإخفاء القسري التي حدتث للمدير التنفيدي ومرافقيه».

اعتصام مفتوح لإطلاق التواتي

ونبهت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ختام البيان إلى أن العاملين فيها قد يضطرون «إلى الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم المدير التنفيدي للشركة وتأكيد الاستقرار العام لسير عمل الشركة».

واتهمت الشركة يوم الخميس، مجموعة مسلحة بخطف مديرها التنفيذي خالد التواتي عقب مغادرته مقر الشركة يوم الأربعاء، داعية الجهات الاعتبارية إلى التدخل العاجل والمباشر لإطلاقه دون قيد أو شرط لضمان سير عمل الشركة، في حادث هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له التواتي خلال 5 أشهر.