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جهاز النهر الصناعي ينفي تسرب المياه من خطوطه في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 05:39 مساء
جهاز النهر الصناعي ينفي تسرب المياه من خطوطه في زليتن
بركة مياه جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن، 6 يناير 2024. (بوابة الوسط)
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نفى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأحد، وجود أي تسرُّب للمياه من خطوطه المارة بمنطقة زليتن حيث تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ الشهر الماضي، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والمشورة الفنية للمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة بشأن هذه الظاهرة.

جاء ذلك في بيان ردًا على إعلان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد بشأن الإقفال الموقت لخطوط تغذية مدينة زليتن بمياه النهر الصناعي، في إطار الجهود المبولة لمعالجة أزمة ارتفاع المياه الجوفية.

عدم وجود أي تسريب في خط الأنابيب الرئيسي
وأفاد الجهاز في البيان الذي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» بأن «جميع الإجراءات بخصوص هذه الظاهرة قد أُخِذت بالاعتبار للتأكد من احتمالية أن ما يحدث بمدينة زليتن قد يكون أحد أسبابه تسرُّبًا للمياه من الخط الناقل لمنظومة مياه النهر الصناعي المار بمدينة زليتن».

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وأكد الجهاز «عدم وجود أي تسريب في خط الأنابيب الرئيسي الناقل للمياه المار بالمنطقة»، وهو ما تبين «من خلال الكشف الميداني على مسار الخط وكذلك من خلال مراقبة ضغط المياه من غرفة التحكم»، لافتًا إلى «وجود احتمالية حدوث تسرب للمياه داخل الشبكة الفرعية المغذية لمدينة زليتن وهو أمر تختص به بلدية زليتن والشركة العامة للمياه والصرف لتحديده».

كما أكد استعداده «لقفل فتحة التغذية الخاصة بالمدينة حسب الطلب»، مشيرًا إلى أنه «يمكن للبلدية ومن خلال شركة العامة للمياه والصرف الصحي كذلك قفل تغذية المدينة من مياه النهر من خلال صمام التغذية الفرعي».

كارثة بيئية بسبب المياه الجوفية
وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.

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