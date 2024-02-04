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الدولار يتراجع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الأحد 4 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 02:58 مساء
الدولار يتراجع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الأحد 4 فبراير 2024)
أوراق عملات منوعة (بوابة الوسط)
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تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في مستهل تعاملات السوق الموازية، اليوم الأحد، إلى 5.99 دينار مقارنة بـ6.02 دينار في ختام تعاملات أمس السبت.

وبينما تراجع سعر صرف اليورو إلى 6.48 دينار مقارنة بـ6.50 دينار، استقر الجنيه الإسترليني عن 7.50 دينار.

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية عن 0.20 دينار، والدينار التونسي عن 1.91 دينار ليبي. بينما انخفض سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 280 دينارا مقارنة بـ282 دينارا أمس.

أسعار صرف السوق الرسمية
وفي السوق الرسمية، استهل الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع، إذ بلغ متوسط سعر صرفه 4.83 دينار مقارنة بـ4.82 المسجل في تعاملات الخميس الماضي.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد.

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وبينما بلغ متوسط قيمة 100 ين ياباني 3.26 دينار ليبي، سجل الفرنك السويسري 5.58 دينار، والليرة التركية 0.15 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي  1.28 دينار، والدرهم الإماراتي 1.31 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار لييي.

 

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