مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل ابتزاز شاب لفتاة.. هددها بنشر الصور بعد فسخ الخطوبة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن طرابلس تفاصيل اليوم الأحد ابتزاز شاب لفتاة، بعد أن فسخ خطوبته معها، وحاول تهديدها بصور لها على هاتفه.

وقالت المديرية إن أعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي في طرابلس تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، بعد أن تقدم ببلاغ كيدي ضد الفتاة، زاعما أنها سرقته هي وشقيقها.

المتهم يبتز الفتاة لتخرج معه

وأوضح بيان للمديرية أنه، بعد البحث والتحري والتواصل مع المشتكي، اتضح أن المتهم اختلق جريمة السرقة بالإكراه. واستدعت المديرية الفتاة التي أفادت بأنها كانت خطيبة المشتكي، وجرى فسخ الخطوبة.

وأضافت أن المشتكي يقوم بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر منصات التواصل إن لم تخرج معه، وتتحدث إليه.

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الفتاة تستعين بآخرين للحصول على الصور

وأشارت الفتاة إلى أنها وافقت على طلبه، وذهبت لمقابلته، وكان معها اثنان من جيرانها بغرض إقناعه بمسح صورها. وفي المقابلة، حصل بينهم شجار، فأخذوا الهاتف منه، وسلموه للفتاة.

وبعد سماع أقوال الجميع، وتسليم الهاتف للشاب، أحيلوا إلى مركز شرطة المدينة من حيث الاختصاص.