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حكومة الدبيبة: تحصيل 1.4 مليار دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:19 صباحا
حكومة الدبيبة: تحصيل 1.4 مليار دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير
ناقلة محملة بكميات من غاز الإثيلين في ميناء راس لانوف النفطي (شركة راس لانوف)
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أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، تحصيل مليار و470 مليون دينار إيرادات نفطية عن شهر يناير 2024.

وقالت الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بوزارة النفط والغاز، في نشرتها الشهرية، إن هذه المبالغ محصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة (كونوكوفيلبس، وتوتال إنيرجز)، بما يتضمن الإتاوات والضرائب عن الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام خلال هذا الشهر.

%96.6 نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة 
وفي أوائل العام الجاري، أظهرت بيانات لمصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال العام 2023 بلغت 121.7 مليار دينار، بما يمثل 96.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي بلغت 125.9 مليار دينار.

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%44 نسبة نمو إيرادات «الوطنية لتموين الحقول النفطية» في 2023 

وأوضح المصرف أن الإيرادات النفطية الفعلية للعام 2023 سجلت 111.4 مليار دينار، موزعة إلى 99.1 مليار دينار إيرادات مبيعات النفط الخام، و12.3 مليار إيرادات إتاوات نفطية، أضيف إليها تحصيل 10.3 مليار دينار إيرادات إتاوات نفطية عن سنوات سابقة.

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