هدوء حذر بعد اشتباكات في الجغبوب.. ومساعٍ للتهدئة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قال رئيس الفرع البلدي الجغبوب إدريس التواتي إن المنطقة يسودها هدوء حذر، بعد مواجهات وقعت بين إحدى العائلات وإحدى الكتائب التابعة لقوات «القيادة العامة».

وأوضح التواتي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الاشتباكات أسفرت عن وفاة الشاب عبدالحفيظ الناجي شعيب الشعيبي، وإصابة اثنين من العائلة، مشيرًا إلى أن هناك مساعي للتهدئة.

وأضاف أن مدير أمن طبرق وصل إلى الجغبوب رفقة منسق القبائل في «القيادة العامة» بالمدينة، رفقة وفد لمتابعة المستجدات وتهدئة الأوضاع.

وذكرت مصادر محلية بالجغبوب، جنوب مدينة طبرق، أن سبب الاشتباكات يرجع إلى «قيام نقطة أمنية بتفتيش سيارة تقل عائلة، كانت قادمة للمنطقة لتقديم واجب العزاء».

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قوة أمنية إلى الجغبوب

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية أمن طبرق فـض النـزاع القائـم بواحـة الجغبوب والسيطـرة علـى الأوضـاع، «بفضل جهود الخيرين».

وقالت المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن دوريـات أمنية مـن أقسـام ومراكـز الشرطـة كافـة التابعـة لمديريـة الأمـن والأجهـزة الأمنـية يتقدمها مديـر الأمـن وصلت إلى واحـة الجغبوب لفـض النـزاع والحفـاظ علـى الأمن، بإسنـاد الوحـدات العسكريـة التابعـة لـ«القيادة العامة».

قوة أمنية في منطقة اشتباكات بالجغبـوب، السبت 3 يناير 2024 (مديرية أمن طبرق)

قوة أمنية في منطقة اشتباكات بالجغبـوب، السبت 3 يناير 2024 (مديرية أمن طبرق)

اجتماع في الجغبـوب بعد اشتباكات مسلحة، السبت 3 يناير 2024 (مديرية أمن طبرق)