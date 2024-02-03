«الإذاعة الفرنسية»: روسيا تعزز وجودها في منطقة الساحل عبر ليبيا و3 دول

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشفت الإذاعة الفرنسية عزم روسيا توسيع نفوذها في منطقة الساحل وبشكل عام في أفريقيا، إذ تريد تعزيز الروابط بين قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر وتحالف ثلاث دول هي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، انطلاقا من نيامي.

وعلى هذا الأساس كثف ممثلو المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومسؤولو «القيادة العامة» اجتماعاتهم في الأسابيع الأخيرة بتشجيع من موسكو، وفق الإذاعة الفرنسية الحكومية اليوم السبت.

وزار وفد من المجلس العسكري في النيجر، مكون من وزيري الخارجية بكاري ياو سانجاري والأمن الداخلي محمد تومبا ورئيس مخابرات النيجر، بنغازي الأسبوع الماضي لبحث الشراكة الأمنية.

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أهداف الزيارات النيجرية إلى بنغازي

ووفق الإذاعة الفرنسية، فإن الهدف من الزيارات النيجرية إلى بنغازي هي تعزيز العلاقات بين البلدين لتجسيد مشروع يرأسه نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف الذي زار أيضا بنغازي يوم الإثنين وكانت زيارته الخامسة للمنطقة الشرقية في أقل من سبعة أشهر.

وترى الإذاعة الفرنسية أن ذلك يوضح عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز قدراته الأمنية والدبلوماسية في منطقة الساحل، حيث أنشأ أخيرا «الفيلق الأفريقي» ليحل محل مجموعة «فاغنر» لإضفاء الطابع الرسمي على الوجود الروسي في هذه المنطقة، لافتا إلى أن شرق وجنوب ليبيا من الممكن أن «يصبحا قاعدة خلفية للدعم المادي واللوجستي للقوات الروسية».

وتسارعت العلاقات بين النيجر وروسيا منذ التوقيع مطلع ديسمبر الماضي على وثيقة تفاهم وتعاون عسكري، الأمر الذي دفع رئيس وزراء النيجر ماهامان لامين زين إلى السفر إلى موسكو في منتصف يناير الماضي.

وأشارت الإذاعة إلى إنشاء قوات شبه عسكرية روسية في ليبيا منذ العام 2019، في حين قدر فريق خبراء الأمم المتحدة عدد المقاتلين بها بنحو 7000 لكن ذلك كان قبل الحرب في أوكرانيا. وتهدف موسكو إلى توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع السلطات في المنطقة الشرقية تتيح لها الوصول إلى قواعد بحرية وتحديدا في طبرق.