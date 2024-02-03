«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة على طول الساحل الليبي، اليوم السبت، فيما يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- سقوط أمطار متفرقة اليوم تكون جيدة أحيانًا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

- رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من زوارة إلى طرابلس.