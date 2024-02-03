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حالة الطقس في ليبيا (السبت 3 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 10:17 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 3 فبراير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرص هطول الأمطار، اليوم السبت، على أغلب مناطق الشمال، وتكون جيدة على بعض المناطق الساحلية مع أجواء باردة نسبيا على أغلب مناطق البلاد.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة اليوم على بعض مناطق الساحل والدواخل، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الواحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
- الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

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