وصول قطع غيار ألمانية لمحطة كهرباء الزهراء

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت شحنة قطع غيار عبر مطار معيتيقة الدولي إلى محطة كهرباء الزهراء غرب العاصمة طرابلس، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الشحنة موردة من شركة «سيمنس» الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل بهدف استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثانية بالمحطة.

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وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة تأتي ضمن جهود شركة الكهرباء لتجديد وحدات التوليد دعمًا للشبكة وللعمل على زيادة أدائها الإنتاجي وإطالة عمرها.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة الكهرباء إجراء شركة «سيمنس» الألمانية أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة في محطة الزهراء بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

من وصول شحنة قطع غيار لمحطة كهرباء الزهراء، 2 فبراير 2024 (شركة الكهرباء)

من وصول شحنة قطع غيار لمحطة كهرباء الزهراء، 2 فبراير 2024 (شركة الكهرباء)