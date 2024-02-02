صيانة طارئة لشبكة الكهرباء في الأبيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إجراء أعمال صيانة طارئة لمكونات الشبكة في الأبيار، بعد تعرض مناطق الجبل الأخضر لمنخفض جوي.

وشملت أعمال الصيانة استبدال ومد أسلاك، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة، أشار إلى تكلل أعمال الصيانة بإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي، لتشمل مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم، مع أجواء باردة نسبياً على معظم مناطق البلاد.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الأبيار، 2 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)