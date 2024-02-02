ترحيل 54 مهاجرا من بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى ترحيل 54 مهاجرا من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى رئاسة الجهاز في طرابلس تمهيدا لمغادرتهم إلى بلادهم.

وقال الفرع إن المهاجرين يحملون جنسيات نيجيريا والنيجر وإرتريا والجزائر واليمن وتونس وغانا ومالي وإثيوبيا وسورية والصومال وكينيا وساحل العاج والمغرب، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وأشار البيان إلى أن من بين المهاجرين المرحلين مصابين بأمراض معدية مثل فيروس الكبد الوبائي، وجرى ضبطهم خلال حملات يومية للفرع.