وصول أول سفير ياباني إلى طرابلس منذ 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

وصل السفير الياباني الجديد لدى ليبيا شيمورا إيزورو إلى العاصمة طرابلس أمس الخميس، وهو أول سفير فوق العادة ومفوض لليابان إلى ليبيا بعد غياب دام عشر سنوات منذ العام 2014.

واستقبل السفير مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر حسين حاجيونيس في مطار معيتيقة الدولية، حسب بيان السفارة اليابانية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وقالت السفارة إن شيمورا سيقود الدبلوماسية اليابانية في ليبيا لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

إعادة فتح السفارة اليابانية في طرابلس

وفي 16 يناير الماضي، أعلنت سفارة اليابان لدى ليبيا إعادة فتح مكتبها في طرابلس، ومباشرة عملها من الأراضي الليبية.

وأوضحت، في بيان وقتها، أن السفارة ستعود للعمل بحجم وأنشطة محدودين في الوقت الراهن، حيث سيجري إكمال إجراءات التأشيرة بسفارات اليابان وقنصلياتها العامة في تونس أو مصر أو تركيا، متعهدة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.