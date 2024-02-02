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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 10:30 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال الأمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على طول الساحل خلال هطول الأمطار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الجمعة أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية تتحول غدا إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• تتكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى غربية ومتغيرة الاتجاه على ساحل بنغازي تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة خلال سقوط الأمطار.

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