حالة الطقس في ليبيا اليوم الجمعة (2 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار فرصة سقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي، تشمل مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم مع أجواء باردة نسبياً على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة تراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و19 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من مساء اليوم مع فرصة هطول أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة غدا على بعض المناطق الساحلية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة غدا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 11 و17 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر غدا على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.