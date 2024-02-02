البحباح: وصول الفريق الأجنبي لدراسة أزمة المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس لجنة إدارة الأزمات ببلدية زليتن مصطفى البحباح، وصول الفريق الأجنبي الذي سيتولى دراسة أزمة المياه الجوفية، اليوم الخميس إلى طرابلس، على أن يباشر صباح الجمعة عمله من زليتن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به البحباح لمنصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بشأن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببلدية زليتن.

- أستاذ بجامعة القاهرة لـ«الوسط»: 4 تفسيرات و5 حلول لأزمة المياه الجوفية في زليتن

- في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

- شاهد في «هنا ليبيا»: تطورات أزمة المياه الجوفية في زليتن

وأشار المسؤول إلى توفير سكن بديل للعائلات المتضررة فور تسلم ملف العائلة والتأكد من مكانها، لافتا إلى تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والتعمير لحصر المساحات والمساكن الواقع بها الضرر في ثلاث محلات بالبلدية.

وقال إن إدارة الإصحاح البيئي تواصل دراسة وتحليل المياه المرتفعة، حيث تُظهر التقييمات الأولية أنه «لا خوف من اختلاطها بمياه البحر».