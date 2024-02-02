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البحباح: وصول الفريق الأجنبي لدراسة أزمة المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 01:59 صباحا
البحباح: وصول الفريق الأجنبي لدراسة أزمة المياه الجوفية في زليتن
رئيس لجنة إدارة الأزمات ببلدية زليتن مصطفى البحباح (منصة حكومتنا)
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أعلن رئيس لجنة إدارة الأزمات ببلدية زليتن مصطفى البحباح، وصول الفريق الأجنبي الذي سيتولى دراسة أزمة المياه الجوفية، اليوم الخميس إلى طرابلس، على أن يباشر صباح الجمعة عمله من زليتن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به البحباح لمنصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بشأن أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببلدية زليتن.

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وأشار المسؤول إلى توفير سكن بديل للعائلات المتضررة فور تسلم ملف العائلة والتأكد من مكانها، لافتا إلى تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والتعمير لحصر المساحات والمساكن الواقع بها الضرر في ثلاث محلات بالبلدية.

وقال إن إدارة الإصحاح البيئي تواصل دراسة وتحليل المياه المرتفعة، حيث تُظهر التقييمات الأولية أنه «لا خوف من اختلاطها بمياه البحر».

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