أحدث محطات مشاوراته.. السنوسي يستقبل وفدًا من المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي في ليبيا محمد السنوسي، اليوم الخميس، وفدًا من النخب الاجتماعية من المنطقة الغربية، في إطار «المشاورات المكثفة من أجل الوصول إلى حوار وطني ناجح تحت مظلة الشرعية الدستورية الملكية».

وقال السنوسي، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه التقى وفدًا من النخب والفاعليات الاجتماعية من الجبل الغربي وباطن الجبل من مختلف القبائل من المنطقة الغربية.

وأشار إلى أن اللقاء شهد نقاشًا ثريًا، لمس خلاله حرص الحضور «على سلامة ووحدة الوطن»، معبرًا عن «تقديره لدعمهم لمساعي إنقاذ البلاد من تشتتها ووهنها».

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مشاورات السنوسي

واستقبل نجل ولي العهد إبان الحكم الملكي خلال الأسابيع الأخيرة عدة وفود ممثلين للمكونات الاجتماعية الليبية، في سياق مبادرته التي يقول إنها تهدف إلى إعادة توحيد الليبيين من خلال العودة إلى دستور 1951.

وسبق أن اقترح السنوسي، مطلع شهر يناير الجاري، إعادة العمل بدستور 1951 باعتباره «نقطة انطلاق منطقية» لإعادة إرساء الديمقراطية وتقليل الصراع على السلطة، منتقدًا مبادرات المجتمع الدولي التي فشلت طيلة 12 سنة في تقديم الحل، معرجًا على نتائج الحوار الوطني الذي شرع فيه كآلية للمصالحة الوطنية.