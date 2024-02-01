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شاهد في «هنا ليبيا»: تطورات أزمة المياه الجوفية في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 08:14 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: تطورات أزمة المياه الجوفية في زليتن
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 1 فبراير 2024
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سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv) اليوم الخميس، الضوء على تطورات الأوضاع في بلدية زليتن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، في ظل نداءات لتدخل عاجل لتدارك كارثة إنسانية وبيئية.

ويصل غدًا الجمعة مكتب استشاري دولي بلدية زليتن ليباشر عمله مع فريق الخبراء بالتعاون مع المجلس البلدي، بحسب ما أعلن مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمود عجاج.

معاذ ضحية غياب إجراءات السلامة
وفي جزء آخر يتطرق البرنامج إلى قصة إنسانية بطلتها سيدة فقدت نجلها الذي كان يعول إخوته، بعدما قرر بجانب دراسته الإنفاق على عائلته، وتوفي أثناء عمله في صيانة شاشة عرض داخل ملعب طرابلس الدولي بسبب غياب إجراءات السلامة.

كما استعرض البرنامج تطورات الأوضاع في مدينة درنة جراء الفيضانات التي ضرب المدينة قبل قرابة أربعة أشهر مع تواصل عمليات إعادة الإعمار واستعادة التيار الكهربائي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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