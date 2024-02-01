غانيون تبحث مع الكبير نتائج التقييم الدولي لأضرار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير نتائج التقييم الدولي بشأن أضرار العاصفة «دانيال» مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون.

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن جورجيت غانيون ناقشت مع الصديق الكبير «الوضع التنموي والمالي والإنساني في البلاد، بما في ذلك نتائج التقييم السريع للأضرار الناجمة عن العاصفة والفيضانات في ليبيا والاحتياجات الذي أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة».

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تكلفة إعادة الإعمار

وقدّر التقييم الدولي المشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الصادر في 24 يناير الماضي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص - ما يعادل 22% من سكان ليبيا - يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررًا.

ورصد التقرير تعرض ما يُقدر بأكثر من 18500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا. كما تشير التقديرات إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيجرى تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها.

جانب من لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، الخميس 1 فبراير 2024 (البعثة الأممية)