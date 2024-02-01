ضبط متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي، ضبط شخص يمتهن بيع وترويج مخدر الحشيش.

وأوضح في بيان اليوم الخميس أنه عقب إعداد كمين محكم للمتهم جرى ضبطه متلبسا بالاتجار وبحيازته ثماني قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش. وأشار الجهاز إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

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