  • Alwasat News
Atwasat

ضبط متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 03:59 مساء
ضبط متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي
مضبوطات مع المتهم بالإتجار في الحشيش ببنغازي، 1 فبراير 2024. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
WTV_Frequency

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي، ضبط شخص يمتهن بيع وترويج مخدر الحشيش. 

وأوضح في بيان اليوم الخميس أنه عقب إعداد كمين محكم للمتهم جرى ضبطه متلبسا بالاتجار وبحيازته ثماني قطع متوسطة الحجم من مخدر الحشيش. وأشار الجهاز إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

- ضبط شخص سرق 5300 دينار من سيارة مواطن في الفرناج 
- ضبط تاجر مخدرات في بنغازي
- الشرطة النسائية تضبط 23 سيدة في بنغازي بتهمة التسول وحيازة مخدرات (صور)

ضبط متهم ببيع وترويج المخدرات والخمور المحلية
ويوم الأربعاء ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي متهما ببيع وترويج المخدرات والخمور المحلية. وأوقف أفراد الفرع المتهم، وهو من ذوي السوابق، خلال كمين محكم وبحوزته زجاجات سعة 200 لتر معبأة بالخمور المحلية الصنع، حسب بيان الجهاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية: الإصابات الجديدة بالسرطان سترتفع 77% بحلول 2050

منظمة الصحة العالمية: الإصابات الجديدة بالسرطان سترتفع 77% بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية

مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا

صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025

في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025
هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024

هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024
«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع

«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع
في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في ...
قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية

قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية
التنظيمات السرية في الجيش الليبي 1952- 1969 (4)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي 1952- 1969 (4)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني يبحث مع باتيلي سبل دعم العملية السياسية تمهيدا للانتخابات
الكوني يبحث مع باتيلي سبل دعم العملية السياسية تمهيدا للانتخابات
مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن
مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن
مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم
مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الخميس 1 فبراير 2024)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ...
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن طرابلس
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن طرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
مؤسسة النفط توجه شركاتها بحل عاجل لأزمة المياه الجوفية في زليتن
مؤسسة النفط توجه شركاتها بحل عاجل لأزمة المياه الجوفية في ......
ضبط متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي
ضبط متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي...
المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من الديزل الروسي شهريا
المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من ......
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن طرابلس
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الخميس 1 فبراير 2024)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية......
المزيد