المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من الديزل الروسي شهريا

القاهرة - بوابة الوسط

تصدرت ليبيا قائمة كبار مشتري الديزل الروسي خلال العام 2023 وفق أحدث البيانات لتحل في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا.

وكشفت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، اليوم الخميس، بحسب رسم بياني استند لبيانات شركة «كليبر» المعنية بأبحاث الطاقة أن ليبيا جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة، إذ بلغت مشترياتها من الديزل الروسي في نهاية 2023 قرابة 1.5 مليون برميل في الشهر، ومن ثم غانا بمشتريات دون مستوى 1.5 مليون برميل في الشهر.

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أما البرازيل فقد تصدرت القائمة، إذ تفوقت روسيا في العام 2023 على الولايات المتحدة من حيث إمدادات وقود الديزل إلى البرازيل، وأصبحت أكبر مصدر لهذا المنتج إلى أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وفقا لجريدة «فايننشال تايمز» نقلا عن بيانات برازيلية.



وأظهرت البيانات أن البرازيل استوردت بحلول نهاية العام الماضي 6.1 مليون طن من وقود الديزل من روسيا بقيمة 4.5 مليار دولار، حيث زادت البرازيل مشترياتها منه في العام الماضي بنسبة 400%.



وأفاد مصدر في الحكومة البرازيلية بأن «الزيادة الحادة في مشتريات الديزل الروسي ساعدت على احتواء ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد». وتعتمد البرازيل وهي من أكبر عشر دول منتجة للنفط الخام على واردات الديزل لتلبية نحو 20% من الطلب المحلي.



وبعد البرازيل، جاءت تركيا في المرتبة الثانية في قائمة كبار مشتري الديزل الروسي في نهاية العام الماضي، حيث استوردت نحو 4 ملايين برميل في الشهر.

ليبيا في قائمة أكبر الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية

وتعني مرتبة ليبيا الإفراط في اقتناء الديزل الروسي بعدما احتلت المرتبة العاشرة في قائمة أكبر الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية، في سبتمبر الماضي حسب بيانات صادرة عن المركز الروسي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وفسر المركز تسجيل صعود في صادرات المشتقات النفطية الروسية الخاضعة لعقوبات غربية إلى أفريقيا بالحرب على أوكرانيا، والتي ارتفعت بواقع 14 ضعفا خلال أكثر من عام، في أعقاب الزيارات الدبلوماسية المكوكية من قبل المسؤولين الروس للقارة السمراء. ووفق منصة «إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» في وقت سابق، قفزت تلك الصادرات إلى دول أمثال نيجيريا وتونس وليبيا في فبراير 2023 عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على منتجات النفط الروسية، ما يُسلط الضوء على أهمية العوامل الجيوسياسية في سوق النفط العالمية.