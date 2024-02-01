  • Alwasat News
Atwasat

المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من الديزل الروسي شهريا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 03:49 مساء
المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من الديزل الروسي شهريا
براميل نفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

تصدرت ليبيا قائمة كبار مشتري الديزل الروسي خلال العام 2023 وفق أحدث البيانات لتحل في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا.  

وكشفت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، اليوم الخميس، بحسب رسم بياني استند لبيانات شركة «كليبر» المعنية بأبحاث الطاقة أن ليبيا جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة، إذ بلغت مشترياتها من الديزل الروسي في نهاية 2023 قرابة 1.5 مليون برميل في الشهر، ومن ثم غانا بمشتريات دون مستوى 1.5 مليون برميل في الشهر.

- شركة البريقة: توفر الوقود «بكميات كبيرة» في المنطقة الشرقية 
- على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»

أما البرازيل فقد تصدرت القائمة، إذ تفوقت روسيا في العام 2023 على الولايات المتحدة من حيث إمدادات وقود الديزل إلى البرازيل، وأصبحت أكبر مصدر لهذا المنتج إلى أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وفقا لجريدة «فايننشال تايمز» نقلا عن بيانات برازيلية.

وأظهرت البيانات أن البرازيل استوردت بحلول نهاية العام الماضي 6.1 مليون طن من وقود الديزل من روسيا بقيمة 4.5 مليار دولار، حيث زادت البرازيل مشترياتها منه في العام الماضي بنسبة 400%.

وأفاد مصدر في الحكومة البرازيلية بأن «الزيادة الحادة في مشتريات الديزل الروسي ساعدت على احتواء ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد». وتعتمد البرازيل وهي من أكبر عشر دول منتجة للنفط الخام على واردات الديزل لتلبية نحو 20% من الطلب المحلي.

وبعد البرازيل، جاءت تركيا في المرتبة الثانية في قائمة كبار مشتري الديزل الروسي في نهاية العام الماضي، حيث استوردت نحو 4 ملايين برميل في الشهر.

ليبيا في قائمة أكبر الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية
وتعني مرتبة ليبيا الإفراط في اقتناء الديزل الروسي بعدما احتلت المرتبة العاشرة في قائمة أكبر الدول المستوردة للمشتقات النفطية الروسية، في سبتمبر الماضي حسب بيانات صادرة عن المركز الروسي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وفسر المركز تسجيل صعود في صادرات المشتقات النفطية الروسية الخاضعة لعقوبات غربية إلى أفريقيا بالحرب على أوكرانيا، والتي ارتفعت بواقع 14 ضعفا خلال أكثر من عام، في أعقاب الزيارات الدبلوماسية المكوكية من قبل المسؤولين الروس للقارة السمراء. ووفق منصة «إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» في وقت سابق، قفزت تلك الصادرات إلى دول أمثال نيجيريا وتونس وليبيا في فبراير 2023 عندما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على منتجات النفط الروسية، ما يُسلط الضوء على أهمية العوامل الجيوسياسية في سوق النفط العالمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية

مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا

صدور كتاب رياضي جديد عن القوانين والتشريعات الرياضية في ليبيا
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025

في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025
هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024

هيئة الحج والعمرة توضح شروط فتح منظومة قرعة الحج للعام 2024
«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع

«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع
في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في ...
قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية

قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية
التنظيمات السرية في الجيش الليبي 1952- 1969 (4)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي 1952- 1969 (4)
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر.. السبت (صور)

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر.. السبت (صور)
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص

غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي ...
الكوني يبحث مع باتيلي سبل دعم العملية السياسية تمهيدا للانتخابات
الكوني يبحث مع باتيلي سبل دعم العملية السياسية تمهيدا للانتخابات
مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن
مؤسسة النفط وكبرى شركات القطاع تتابع أزمة المياه الجوفية في زليتن
مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم
مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الخميس 1 فبراير 2024)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
ضبط شخص متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي
ضبط شخص متهم بالاتجار في الحشيش ببنغازي...
المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من الديزل الروسي شهريا
المرتبة الثالثة عالميا.. ليبيا تشتري 1.5 مليون برميل من ......
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن طرابلس
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الخميس 1 فبراير 2024)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية......
مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم
مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم...
المزيد