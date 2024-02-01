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«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 03:11 مساء
«الداخلية» تعلق على سماع دوي إطلاق نار بمحيط مديرية أمن طرابلس
شعار وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت وزارة الداخلية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية»، بعدما نفت تعرض مقر مديرية أمن طرابلس لهجوم مسلح، مجددة التأكيد على بيان سابق صدر عن المديرية.

- مديرية أمن طرابلس تنفي تعرضها لهجوم

وقالت الوزارة في بيان «سمعت أصوات إطلاق أعيرة نارية بالقرب من مقر ديوان مديرية أمن طرابلس بمنطقة زناتة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا»، مشيرة إلى نشر «بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها تعرض مقر المديرية لهجوم مسلح».

شائعات الهجوم على مديرية أمن طرابلس
ووصفت وزارة الداخلية ما أثير بهذا الشأن بأنه «مجرد شائعات لا صحة لها»، مؤكدة أن «ما جرى هو عملية قبض على مطلوب بالمنطقة، ولم يتعرض مقر المديرية ولا أي من مقراتها لهجوم». وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنباء غير مؤكدة عن تعرض مقر المديرية لهجوم.

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