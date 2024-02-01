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أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الخميس 1 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 02:04 مساء
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الخميس 1 فبراير 2024)
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
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عادت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة إلى الارتفاع أمام الدينار في تداولات السوق الموازية صباح اليوم الخميس.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 6.05 دينار من 5.94 دينار الأربعاء.

وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا إلى 6.50 دينار مقابل 6.34 دينار الأربعاء، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 7.52 دينار مقابل 7.45 دينار.

تراجع سعر كسر الذهب واستقرار الدينار التونسي 
واستقر سعر صرف الدينار التونسي عند مستوى 1.91 دينار، وكذلك العملة التركية عند مستوى 0.20 دينار.

وتراجع سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى مستوى 275 دينارا مقابل 285 دينارا الأربعاء.

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أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية
واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مسجلًا 4.82 دينار وهو السعر نفسه المجس أمس الأربعاء.

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.21 دينار من 5.22 دينار، أمس الأربعاء، في حين ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.11 دينار المسجل أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية
وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.

 

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