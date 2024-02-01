«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنه إلى طبرق.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون صباح غد غربية على ساحل الخمس تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح شمالية غربية تتحول صباح غد إلى متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل هذا اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة وطبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.
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