«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الخميس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنه إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب تتكاثر غدًا مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

- رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية وتكون صباح غد غربية على ساحل الخمس تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.