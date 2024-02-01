الدولار يواصل استقراره في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مسجلًا 4.82 دينار وهو السعر نفسه المجس أمس الأربعاء.

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.21 دينار من 5.22 دينار، أمس الأربعاء، في حين ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.11 دينار المسجل أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية

وفيما يخص متوسط أسعار صرف العملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.67 دينار على الترتيب.