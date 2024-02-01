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حكومة حماد: تشكيل قوة أمنية مشتركة لتعزيز الأمن بالمنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 01:20 صباحا
حكومة حماد: تشكيل قوة أمنية مشتركة لتعزيز الأمن بالمنطقة الجنوبية
اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة في مدينة سبها، الأربعاء 31 يناير 2024(صفحة الحكومة على فيسبوك)
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أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأربعاء، الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لوزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في مقر الغرفة الأمنية بمدينة سبها مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة التفتيش بالمنطقة الجنوبية، ومدير جهاز دعم المديريات، بالإضافة إلى مديري أمن سبها والجفرة والشرقية ووادي عتبة والبوانيس ومرزق وتراغن والشاطئ.

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اختصاص القوة الأمنية المشتركة في الجنوب
وأوضحت الحكومة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الاجتماع توصل إلى الاتفاق على تشكيل قوّة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والمديريات بالمنطقة الجنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومكافحة الإرهاب والجريمة بأنواعها.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا آليات ضبط العمل بين الإدارات والأقسام في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى بحث أوضاع العناصر الأمنية الوظيفية وتسلسلهم الإداري.

أبوزريبة: صرف مكافآت للعناصر الأمنية المتميزة
ووجّه الوزير أبوزريبة بضرورة صرف مكافآت للعناصر الأمنية المتميزة في أداء عملها، وتنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير العمل الأمني.

كما وجه جميع مديري الإدارات بالتنسيق مع القوات المسلحة، والعمل المشترك معها في ضبط المطلوبين ومكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط المهربين، ودعم الاستقرار والأمن في المنطقة الجنوبية.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة أسامة حماد عقد اجتماعات أمنية في مدينة سبها، بالتنسيق مع قوات القيادة العامة، حيث أطلقت قبل يومين حملة أمنية لإزالة المباني العشوائية المخالفة، لافتة إلى أن ذلك يسبق البدء في عمليات إعادة إعمار المنطقة الجنوبية.

اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة في مدينة سبها، الأربعاء 31 يناير 2024(صفحة الحكومة على فيسبوك)
اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة في مدينة سبها، الأربعاء 31 يناير 2024(صفحة الحكومة على فيسبوك)
اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة في مدينة سبها، الأربعاء 31 يناير 2024(صفحة الحكومة على فيسبوك)
اجتماع لوزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبوزريبة في مدينة سبها، الأربعاء 31 يناير 2024(صفحة الحكومة على فيسبوك)
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