رئيس «الرقابة الإدارية» يناقش آفاق التعاون مع فريق الخبراء الأممي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، آفاق التعاون المشترك مع فريق الخبراء الجديد المكلف من لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الدورة الختامية للجنة الخبراء الحكومية الدولية المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات للأغراض الإجرامية، والتي تُعقد خلال الفترة من 28- يناير وحتى 9- فبراير من العام الجاري.

منسقة فريق الخبراء تتطلع إلى مزيد من التعاون مع مؤسسة سيادية ليبية

وأفاد بيان نشرته صفحة الهيئة على «فيسبوك» بأن منسقة فريق الخبراء أبدت خلال الاجتماع، الذي حضره مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، رغبة فريقها «في مزيد من التعاون مع مؤسسة سيادية مهمة كهيئة الرقابة الإدارية، نظرًا لما يشكله ذلك من أهمية على أداء الفريق لمهامه الممنوحة له وفق قرارات مجلس الأمن».

- رئيس «الرقابة الإدارية»: مستعدون للتعاون مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في مكافحة الفساد

من جانبه أكد قادربوه «أهمية التعاون المشترك واستعداد هيئة الرقابة الإدارية للتعاون مع فريق الخبراء ومساعدته لأداء مهمته في جميع مناطق البلاد، بما يضمن الشفافية والمصداقية في المعلومات الواردة في تقارير الفريق».

وأوضح البيان أن هذا الاجتماع «يأتي في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لقضايا الفساد الإداري والمالي وفقًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها في قانون إنشائها وتعديلاته ولائحته التنفيذية».

وفي 16 ديسمبر، اجتمع قادربوه مع رئيسة اللجنة وذلك بمدينة نيويورك، وأكد وقتها أيضًا استعداده للتعاون مع اللجنة في مكافحة الفساد داخل ليبيا.

جانب من لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع فريق الخبراء الأممي بمجلس الأمن في نيويورك، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الهيئة على فيسبوك)

جانب من لقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع فريق الخبراء الأممي بمجلس الأمن في نيويورك، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الهيئة على فيسبوك)