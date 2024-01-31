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شاهد في «هذا المساء»: بنغازي وروما.. صراع الشرعيات على صعيد إقليمي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 11:20 مساء
شاهد في «هذا المساء»: بنغازي وروما.. صراع الشرعيات على صعيد إقليمي
برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 31 يناير 2024
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ناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، مظاهر تنافس جديد بين حكومتين تتحدثان للعالم من خلاله، ففي حين يتوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للحديث مع دول المقصد خاصة إيطاليا، تتجه الحكومة المشكلة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إلى دول المنشأ خاصة النيجر التي كثفت معها الاتصالات خلال الفترة الماضية، فهل هو صراع الشرعية بين الحكومتين المتنافستين، أم تحشيد للمواقف مع الحديث عن تشكيل حكومة جديدة في الأفق؟

وفي حين تعاني ليبيا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، استضافت روما قمة «إيطاليا - أفريقيا» الإثنين الماضي، بحضور الدبيبة، بالتزامن مع مؤتمر عقد في بنغازي حول الهجرة غير الشرعية يومي الإثنين والثلاثاء، دعا خلاله حماد إلى تفاهمات جديدة مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين.

وفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: الأمين العام لحزب ليبيا الأمة د. نصر أبوديب والباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء مجدي الكرباعي، والمحلل السياسي الخبير في الشأن الليبي غازي معلي.

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