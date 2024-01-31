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شاهد في «وسط الخبر»: انتخاب رئيس الوزراء.. مخرج للأزمة أم تعطيل إضافي؟

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 09:49 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: انتخاب رئيس الوزراء.. مخرج للأزمة أم تعطيل إضافي؟
برنامج «وسط الخبر»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، الأربعاء 31 يناير 2024
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ناقش برنامج «وسط الخبر»، المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) الأربعاء، مصير الأفكار المتداولة بشأن انتخاب رئيس الوزراء، في محاولة لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات المعطلة، وإمكانية أن تمثل تلك الخطوة انفراجة لأزمة الانسداد السياسي أو تكون تعطيلا إضافيا للمسار السياسي.

وخلال لقائه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أمس الثلاثاء، تحدث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن إمكانية «دراسة شروط انتخاب رئيس الوزراء»، لكنه حذر من «فتح باب الحوار من جديد بشأن القوانين الانتخابية».

وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة لقاءات مع مختلف الأطراف الليبية، وجدد دعوته إلى الأطراف الخمسة الرئيسية للاجتماع على طاولة خماسية من أجل حل القضايا الخلافية، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المبعوث الأممي أعاد تحريك المياه الراكدة بمقترحات جديدة أم بالأفكار نفسها التي طرحها في السابق؟

ولاستجلاء جوانب هذا الملف، فتح البرنامج نقاشا مع كل من: رئيس حزب «المؤتمر الوطني الحر» فتح الله بشير السعداوي، ونائبة رئيس الهيئة التنسيقية بحزب «ليبيا الكرامة» فتحية منفور، ورئيس التيار المدني الطرابلسي جمال عاشور.

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