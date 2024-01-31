البنك الدولي يسلم حكومة الدبيبة نسخة من تقرير تقييم أضرار «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت الممثلة المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنريت كالنتيرن، نسخة من تقرير تقييم الأضرار الناتجة عن العاصفة «دانيال» إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك، بوصفه محافظًا لليبيا لدى مجموعة البنك الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن التقرير أعده نخبة من خبراء البنك الدولي بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم وبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وجرى نشره رسميًا على موقع البنك الدولي الإلكتروني خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن المبروك بحث مع «كالنترين» جملة من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة المالية.

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التومي يشكك في أرقام تقرير البنك الدولي

وسبق أن شكك وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدرالدين التومي في الأرقام الواردة بتقرير البنك الدولي، معتبرًا إياها غير دقيقة «غير دقيق».

واتهم التومي، في حديث مع برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، عقب صدور التقرير، ممثلي البنك الدولي بالمماطلة والتهرب بشأن إطلاع المؤسسات الليبية على تقدير الأضرار، قائلا: «لم يطلع أي طرف محلي على الأرقام التي تجافي الحقيقة»، لافتًا إلى أن تقرير البنك الدولي تضمن مرافق تعليمية جرى الانتهاء بالفعل من صيانتها، وتحديدا 98 مرفقا تعليميا، من أصل 117 مرفقًا تضرر جزئيًا أو كليا.

وفي 24 يناير الجاري، صدر تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، من 200 صفحة، نشرته بعثة الأمم المتحدة. وقدّر التقييم احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.